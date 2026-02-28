Paramount Skydance on vahvistanut ostavansa Warner Bros Discovery -yhtiön. LEHTIKUVA/AFP.

Yhdysvaltalainen mediayhtiö Paramount Skydance on vahvistanut ostavansa Warner Bros Discovery -yhtiön. Yrityskaupan arvo on 110 miljardia dollaria eli noin 93 miljardia euroa.

Kaupan odotetaan toteutuvan tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

Paramountin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja David Ellison sanoi yhtiön lausunnossa, että sen tarkoituksena on kunnioittaa kahden perinteisen yhtiön perintöä. Ellisonin mukaan samalla on tavoitteena vauhdittaa Paramountin visiota seuraavan sukupolven media- ja viihdeyhtiön rakentamisesta.

Paramountin kanssa Warner Bros Discoveryn ostamisesta kilpaili myös suoratoistopalvelu Netflix, joka vetäytyi tarjouskilpailusta.

Warner Bros Discovery tunnetaan muun muassa uutiskanava CNN:n ja suoratoistopalvelu HBO:n omistajana. Yhtiö toimii myös Suomessa ja sillä on vapaasti katsottavat tv-kanavat TV5, Kutonen, Frii ja TLC.