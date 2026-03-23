Tigerin juomalaseissa liikaa lyijyä ja kadmiumia – takaisinveto laajeneeJuomalaseja on myyty Flying Tiger Copenhagen -myymälöissä eri puolilla Suomea.
Tiger Stores oy tiedotti tammikuussa 2026 kukkakuvioisen juomalasin takaisinvedosta.
Slovakiassa tehdyssä viranomaisnäytteenotossa oli todettu Kiinassa valmistetun juomalasin olevan elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan lainsäädännön vastainen, sillä lasista kerrottiin irtoavan liikaa lyijyä ja kadmiumia.
Nyt yhtiö on ilmoittanut laajentavansa takaisinvetoa. Asiasta on tiedottanut myös Ruokavirasto, joka kehottaa lopettamaan lasien käytön.
Takaisinveto koskee seuraavia juomalaseja (220 ml):
kukkakuvioilla, tuotenro 3060031, myyty tammikuusta 2025 alkaen
kurpitsakuvioilla, tuotenro 3057450, myyty elokuusta 2024 alkaen
appelsiinikuvioilla, tuotenro 3062993, myyty toukokuusta 2025 alkaen
sydänkuvioilla, tuotenro 3052986, myyty tammikuusta 2024 alkaen
mansikkakuvioilla, tuotenro 3053912, myyty helmikuusta 2024 alkaen
sitruunakuvioilla, tuotenro 3055350, myyty toukokuusta 2024 alkaen
