Poutaa luvassa pitkälle ensi viikkoon Ilma virtaa edelleen länsilounaasta, eikä keskimääräistä lämpimämmälle säälle näy muutosta.

Poutainen kevätsää on nyt ajoissa. Meteorologi toivoo, että mahdollinen taka-askel tulisi ennemmin kuin myöhemmin. Kuva: Tuomo Kesäläinen

Eero Hallavo

Perjantaina Lappiin saapuu sadealue, mutta muualla maassa nautitaan poutapäivästä. Kun Lapin sateet illan ja yön aikana väistyvät itään, alkaa koko maassa poutajakso, joka jatkunee ensi viikon keskivaiheille saakka.

Ilmakehän rakenne suosii nyt lämpimiä virtauksia. Sää jatkuu totutun vaihtelevana, mutta muutoksia länsilounaisiin virtauksiin ei ole näköpiirissä, ja kevät etenee ennallaan ainakin maaliskuun ajan.

Perjantaina Lapissa sataa, mutta muualla on poutaista. Kuva: Ilmatieteen laitos

Suomen säässä ovat tyypillistä sääjaksot, joissa säätyyppi junnaa paikallaan. Toivottavasti mahdollinen taka-askel keväässä tulee mieluummin aiemmin kuin myöhemmin.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

