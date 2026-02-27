Tilastokeskus kertoo perjantaina 27. helmikuuta vuoden 2025 viimeisen neljänneksen bruttokansantuotteen kasvuluvut. Myös vuoden kolmannen neljänneksen luvut tarkentuvat. Perjantaina julkaistavat luvut näyttävät, kasvoiko Suomen kansantalous sittenkin viime vuonna.
Vuoden kolmannella neljänneksellä talouskasvu oli miinuksella -0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tämä luku siis tarkentuu, kun uutta taloustietoa on kertynyt eri tilastojen indikaattoreista lisää.
Tarkistus voi osoittautua positiiviseksi yllätykseksi, viittasi tuleviin tarkistettuihin lukuihin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju MT:n haastattelussa (MT 10.2.2026).
Ekonomistina Kangasharju odottaa Tilastokeskuksen viimeisen vuosineljänneksen bkt-päivitystä. Tähän mennessä arvio on ollut, että viime vuoden talouskasvu Suomessa olisi ollut vain aavistuksen plussan puolella.
Valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki ennustivat joulukuussa 2025, että Suomen kansantalous olisi kasvanut vuoden 2025 aikana 0,2 prosenttia.
Vuoden 2024 bkt-lukuja nostettiin tarkistuksen jälkeen, ja vuoden 2024 kolmannen neljänneksen muutos edellisestä neljänneksestä tarkentui 0,5 prosenttiin (loka-joulukuun ensimmäinen arvio oli 0,3 prosenttia).
Samaisena perjantaina Tilastokeskus julkistaa myös kuluttajahintaindeksin, ja siinä polttonesteiden helmikuun keskihintoja.
Pankkikonserni Nordea odotti tammikuussa julkaisemassaan arviossa varovaisesti prosentin talouskasvua vuodelle 2026— kaikki on kiinni kuluttajasta, joka puolestaan on arvaamaton.
