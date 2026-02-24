Kreml: Venäjä jatkaa sotaa, kunnes saavuttaa tavoitteensa UkrainassaVenäjän pääpyrkimyksenä on taata itäisen Ukrainan Donbasin alueen väestön turvallisuus, joka on venäläistulkinnan mukaan suuressa vaarassa.
Kreml ilmoittaa, että se jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa, kunnes saavuttaa tavoitteensa.
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo, että Venäjän tavoitteisiin ei vielä ole päästy, joten sotilaallinen operaatio jatkuu.
Peskovin mukaan Venäjän pääpyrkimyksenä on taata itäisen Ukrainan Donbasin alueen väestön turvallisuus, joka on venäläistulkinnan mukaan suuressa vaarassa.
Tänään tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan.
