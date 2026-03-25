27 senttiä kWh ‒ käräjäoikeus hylkäsi sähkölämmittäjän vaatimuksen sopimuksen kohtuullistamisesta Ratkaisu on merkittävä sen kannalta, milloin korkeahintaista sähkösopimusta voidaan pitää kuluttajan kannalta kohtuuttomana.

Jaa Kuuntele

KSS Energia perusteli korkeita asianajopalkkioita asian perusteellisella läpikäymisellä. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkiä

Kymenlaakson käräjäoikeus on hylännyt kuluttajan vaatimuksen sähköyhtiö KSS Energia Oy:n määräaikaisen sähkösopimuksen kohtuullistamisesta, kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedotteessa.

Lokakuussa 2022 eläkeikäinen kuluttaja oli tehnyt KSS Energian kanssa kahden vuoden määräaikaisen sähkösopimuksen, jonka hinta oli 27 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hinta oli tuolloin erittäin korkealla Ukrainan sodasta aiheutuneen energiakriisin seurauksena.

Kuluttaja perusteli sopimusvalintaansa sillä, että hänen kotinsa oli sähkölämmitteinen eikä hän voinut ottaa pörssisähköön liittyvää riskiä mahdollisista uusista hintapiikeistä. Poikkeuksellisten olosuhteiden ja julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella hän oli arvellut hintojen yhä nousevan.

Sähkön markkinahinta laski kuitenkin jo vuoden 2023 alusta voimakkaasti. Asiakas jäi sidotuksi korkeahintaiseen määräaikaiseen sopimukseen.

Asiaa käsiteltiin ensin kuluttajariitalautakunnassa, joka suositti sopimushinnan alentamista 20 senttiin kilowattitunnilta. KSS Energia ei noudattanut suositusta.

Kuluttaja-asiamies avusti asian viemisessä tuomioistuimeen, koska samaan aikaan useat kuluttajat tekivät kalliita määräaikaisia sähkösopimuksia ja markkinoilla ilmeni erimielisyyksiä kohtuullistamisen periaatteista.

Oikeudessa vaadittiin sopimuksen kohtuullistamisen lisäksi 606 euron palautusta jo tehtyihin, noin 5 000 euron maksuihin.

Vastavuoroisesti KSS Energia vaati oikeudenkäyntikulujen korvaamista yli 800 000 euron edestä. Vaaditusta summasta yli 668 000 euroa perustui asianajopalkkioihin.

Käräjäoikeus hylkäsi kummankin vaatimuksen 25. maaliskuuta antamallaan tuomiolla. Oikeus katsoi kokonaisarviossaan, ettei sopimuksen hinnan soveltaminen johtanut kuluttajan kannalta kohtuuttomuuteen.

Kuluttaja-asiamies kertoo perehtyvänsä tuomioon ja arvioivansa sen jälkeen mahdollista muutoksenhakua.