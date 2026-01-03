Yhdysvallat aikoo hallita Venezuelaa vallanvaihtoon asti – Valtonen: Madurolla ei legitimiteettiä, kansainvälistä oikeutta on silti noudatettava Trumpin mukaan Yhdysvallat ei halua, että Venezuela palaa tilanteeseen, jossa maa oli ennen Yhdysvaltain iskua.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Venezuelaa koskevan tiedotustilaisuutensa Mar-a-Lagon kartanossaan Floridassa. LEHTIKUVA / AFP.

Uutiset | Ulkomaat STT–AFP & Hermanni Härkönen

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat tulee hallitsemaan Venezuelaa niin kauan, että turvallinen, oikeudenmukainen ja järkevä vallanvaihto on toteutunut. Trump sanoi näin tiedotustilaisuudessa.

Trumpin mukaan Yhdysvallat ei halua, että Venezuela palaa tilanteeseen, jossa maa oli ennen Yhdysvaltain iskua.

Lisäksi Trump sanoo, että Yhdysvallat oli valmistautunut tekemään myös toisen iskun. Hänen mukaansa nyt kuitenkin näyttää siltä, että toista iskua ei tarvitse tehdä.

Yhdysvallat iski Venezuelaan lauantain vastaisena yönä paikallista aikaa ja otti vangiksi maan presidentin Nicolas Maduron.

Venezuelan oppositiojohtaja, viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon saanut Maria Corina Machado katsoo, että Edmundo Gonzalez Urrutian tulisi ottaa välittömästi maan presidentin virka vastaan. Gonzales Urrutia oli opposition ehdokas Venezuelan vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Machado julkisti lausuntonsa viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvaltain vangitseman Maduron on yleisesti katsottu syyllistyneen vaalivilppiin vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Opposition mukaan vaalit voitti Gonzalez Urrutia.

Machadon mukaan Venezuelalle on koittanut vapauden hetki Yhdysvaltain iskettyä maahan.

Euroopassa Venezuelan tilannetta on toistaiseksi kommentoitu varovasti.

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo viestipalvelu X:ssä, että Suomen ulkoministeriö seuraa Venezuelan tilanteen kehittymistä tarkasti yhteistyössä kumppanimaiden ja liittolaisten kanssa.

Valtosen mukaan Suomi on osana Euroopan unionia jo aiemmin todennut, että Venezuelan presidentin Nicolas Maduron hallinto on vailla legitimiteettiä.

Kaikilla valtioilla on kuitenkin vastuu kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja toimia sen mukaisesti, Valtonen kirjoittaa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi päivällä EU:n tukevan rauhanomaista ja demokraattista siirtymää.

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas taas kertoi puhuneensa Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion ja EU:n Venezuelan-lähettilään kanssa Venezuelan tapahtumista.

Kallas kertoo viestipalvelu X:ssä, että EU seuraa tilannetta. EU on korostanut sitä, ettei Venezuelan presidentti Nicolas Madurolla ole legitimiteettiä maan johtajana.

Kallaksen mukaan kansainvälistä oikeutta on noudatettava ja YK:n peruskirjaa kunnioitettava.