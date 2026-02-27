Terrafame aloittaa muutosneuvottelut – vähentää enintään 120 henkilötyövuottaKaivos- ja akkumateriaaliyhtiö tavoittelee vähintään 10 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.
Kaivosyhtiö Terrafame aloittaa muutosneuvottelut.
Yhtiö kertoo tiedotteessaan vähentävänsä työvoimaa enintään 120 henkilötyövuotta. Neuvotteluissa varaudutaan myös muun muassa enintään 90 päivän lomautuksiin.
Muutosneuvottelut koskevat koko noin 900 työntekijän henkilöstöä.
Muutosneuvottelut käynnistetään tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Terrafamen mukaan tavoitteena on vähentää korotetun kaivosmineraaliveron kielteisiä vaikutuksia ja saavuttaa vuositasolla vähintään 10 miljoonan euron säästöt.
- Osaston luetuimmat