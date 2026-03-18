Tokmanni mainostaa Pola-vaatteita suomalaisella suunnittelutyöllä – varsinainen valmistus on kokonaan kaukomailla Pola-vaatteita myydään vuosittain yli neljä miljoonaa. Raaka-aineet kuten puuvilla, bambuviskoosi ja pellava tulevat kaikki ulkomailta.

Pola-vaatteet suunnitellaan kotimaassa mutta valmistetaan EU:n ulkopuolella.

Jukka Koivula

Tokmannin 6. maaliskuuta julkistetussa tiedotteessa julistetaan, että uudistunut kotimainen design tähtää nyt myös milleniaalien vaatekaappeihin.

Kotimaisella designilla viitataan tässä yhteydessä Pola-vaatteisiin, joita Tokmanni kertoo myyvänsä vuosittain yli neljä miljoonaa kappaletta. Milleniaaleilla puolestaan tarkoitetaan 1980-luvun alun ja 1990-luvun loppupuolen välillä syntynyttä sukupolvea.

Tokmannin tiedotteessa mainitaan, että valtaosa Pola-tuotteista suunnitellaan ja mitoitetaan Suomessa.

”Suomessa suunnitellut Pola-vaatteet kantavatkin ylpeinä Suomalainen työ ry:n myöntämää Design from Finland -merkkiä. Vaatteen matka alkaa Mäntsälästä Tokmannin vaatesuunnittelijan pöydältä.”

Varsinaisen vaatteiden valmistamisen osalta kotimaisuus loistaa kuitenkin täysin poissaolollaan. MT kysyi Tokmannilta, missä Pola-vaatteet nykyisin tehdään.

”Valmistus tapahtuu ulkomailla ohjeidemme mukaisesti alihankintana. Viimeisimmän, syyskuussa päivitetyn listauksemme mukaan edellä mainittuja tuotteitamme valmistetaan muun muassa Turkissa, Kiinassa ja Bangladeshissa”, Tokmannin sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö Maarit Mikkonen vastaa.

Kun puhutaan suomalaisesta työstä, niin eikö tuotantoketjussa ole merkittävä puute, kun valmistus tapahtuu ulkomailla?

”Harmiksemme vaatteitamme ei näkemyksemme mukaan ole mahdollista valmistaa sellaisella tavalla ja sellaisessa mittakaavassa Suomessa, että ne menisivät riittävän hyvin kaupaksi. Hienoa olisi, jos näin olisi”, Mikkonen toteaa.

”Valmistus tapahtuu siellä missä on olemassa olevat valmiudet ja resurssit suurien tuotantoerien valmistukseen. Suomessa on edelleen vaatetuotantoa, mutta pääasiassa pienemmässä mittakaavassa ja kapealla erikoistumisella.”

Pola-vaatteiden ompelu on Mikkosen mukaan edelleen suurelta osin työvoimavaltaista.

”Tuotanto on 1980-luvulta alkaen siirtynyt Suomen ulkopuolelle. Nykyisin suomalaisen tekstiili- ja muotialan kilpailukyky perustuu esimerkiksi uusiin materiaaliratkaisuihin ja designiin, ei enää työvoimavaltaiseen ompeluun.”

Pola-vaatteiden raaka-aineet kuten puuvilla, bambuviskoosi ja pellava tulevat kaikki ulkomailta.

”Tämä on myös yksi syy sille, että tuotantoa on sijoitettu lähemmäs raaka-ainelähteitä ja olemassa olevia tekstiiliteollisuuden keskittymiä.”