Kokoomusedustajalta raju veroehdotus dieselautoilleHallituspuolueiden sisältä nousi ehdotus, joka ei ole liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) mieleen.
Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) puuttuu yksityisautoilijoiden tilanteeseen, joka liittyy akuuttiin Lähi-idän sotaan. Laihon mukaan yksityiskäytössä olevan dieselin käyttövoimavero tulisi poistaa, koska sen perusteet ovat sulaneet.
Hän kertoo ällistelleensä polttoaineaseman hintoja, joihin Lähi-idän sotatilanne on vaikuttanut täkäläisillä tankkauspisteillä.
”Diesel oli jo selvästi yli bensiinin hintatason – se on hämmästyttävää”, hän kirjoittaa Facebook-tilillään.
Hän kertoo jättäneensä asiasta eduskunnassa aloitteen, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.
Dieselkäyttöisen auton käyttövoimavero nostaa ajoneuvoveron noin 300–600 euroa bensiiniautoa korkeammaksi. Sähköautojen kiinteä käyttövoimavero on vain noin 100–150 euroa vuodessa.
Monille auto on välttämätön työn, perheen ja arjen mahdollistamiseksi, kansanedustaja Laiho kuvaa kirjoituksessaan.
”Vanhemmalla autokannalla ajaa pienituloisia ihmisiä.”
Hallituksen jo sovitussa veronkevennyksessä moottoribensiinin ja sitä korvaavien veronkevennys on yhteensä keskimäärin 2,7 senttiä litralta.
Nykyhallitus on Laihon mukaan tarttunut korkeaan hintatasoon lisäämällä lakiin ammattitarkoitukseen käytetyn dieselpolttoaineen veronpalautusta koskevat säännökset.
Nämä toimet eivät Laihon mielestä riitä, koska vanhaa autokantaa on Suomessa paljon.
”Vanhemmalla autokannalla ajaa pienituloisia ihmisiä, joille yleinen hintojen nousu yhdistettynä auton käytön kustannusten kasvuun on haastava.”
Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk.) oppositiosta piti ehdotusta kannatettavana. Hallituksen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sen sijaan kuvasi Laihon esiintuloa pelkäksi politiikaksi ja ihmisten kosiskeluksi.
Asiasta uutisoivat ensimmäisinä Ilta-Sanomat ja Iltalehti.
