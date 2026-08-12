Sää kääntyy Suomessa – lauantaina jopa 25 astetta Ilmavirtaus kääntyy ja Suomeen virtaa lämpimämpää ilmaa lännestä.

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Sää lämpenee viikonloppuna. Kuva: Petteri Kivimäki

Uutiset | Sää Jussi Vehkala

Alkuviikon ajan Suomessa on vallinnut kylmä pohjoisenpuoleinen ilmavirtaus. Tänään ilmavirtaus kääntyy lännen puolelle ja Suomeen pääsee virtaamaan lämpimämpää ilmaa. Tämä lämmin läntinen ilmavirtaus vallitsee koko loppuviikon ajan.

Päivälämpötilat kohoavat loppuviikkoa kohden yhä korkeammiksi. Tänään päivän ylin lämpötila on 16 ja 22, Lapissa 11 ja 19 asteen välillä. Lauantai on todennäköisesti viikon lämpimin päivä, ylimmät lukemat ovat silloin 18 ja 25, maan pohjoisosassa 13 ja 19 asteen välillä.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Tuleva yö on vielä maan itä- ja pohjoisosassa kylmä. Idässä voi olla hallaa, pohjoisessa yöpakkasta. Lännessä yö on jo edellisyötä lämpimämpi. Loppuviikolla yöt lämpenevät hieman koko maassa.

Suomen ylle asettuu tilapäisesti korkeapaineen selänne. Sää on aluksi poutaista ja pilvisyys vaihtelevaa. Viikonloppuna sää muuttuu jälleen sateisempaan suuntaan, aluksi maan keski- ja pohjoisosassa, sunnuntaista eteenpäin myös etelässä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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