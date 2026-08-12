Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoitus synnytti poliittisen kohun – SDP syyttää rasismista Mauri Peltokangas julkaisi eilen kirjoituksen, jota SDP pitää rasistisena ja Kokoomus sekä RKP asiattomana.

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Eduskunta on kesätauolla syyskuun alkuun asti. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Politiikka Aida Salminen

Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas julkaisi eilen jyrkkäsävyisen tekstin Facebookissa, mikä aiheutti kiivasta keskustelua puolueiden välillä.

”Kuinka moni seuraajistani haluaa Suomeen afkaani-muslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella? Jos ette vielä tienneet niin nyt tiedätte, että demarit on puolue, joka ei pelkästään halua tätä maata täyteen islamisteja, vaan hoitavat teille ihan oman kiintiömuslimin ministeriksi voittaessaan vaalit”, Peltokangas kirjoittaa julkaisussaan.

Kokoomuksesta reagoitiin eilen illasta.

”Edustaja Peltokankaan kirjoittelu on täysin asiatonta eikä kuulu kansanedustajan arvovallan mukaiseen toimintaan. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän tehtävä on arvioida, miten se suhtautuu tällaiseen toimintaan ja ryhtyykö se asiassa toimenpiteisiin”, kirjoittaa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra X:ssä.

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar on Suomen ainut kansanedustaja, joka on afganistanilaistaustainen muslimi. Iltalehden mukaan Peltokangas kiistää viittaavansa häneen tekstissään.

SDP:ssä ei Peltokankaan selitystä uskota. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi Facebook-päiviyksessään: ”Hyväksyykö pääministeri Orpo hallituskumppaneidensa avoimen rasistiset puheet?”

STT:n mukaan myös RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson pitää Peltokankaan kirjoituksia "vastenmielisinä ja täysin asiattomina".

Hänestä perussuomalaisilla on nyt näytön paikka, että asiattomat lausunnot käsitellään eduskuntaryhmässä.

Razmyar toivoo, että hallitus puuttuu Peltokankaan puheisiin. Razmyarin mielestä kommentointi on ”umpirasistista” ja siinä on selkeästi kyse hänestä.

Razmyar ei ota kantaa siihen, millaisia seurauksia eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana toimivalle Peltokankaalle pitäisi tulla. Hänen mielestään rasismilla ratsastaminen on äärimmäisen vakava ilmiö.

Pääministeri Petteri Orpo ei ole kommentoinut asiaa julkisuudessa.