I-P: Sikatila sai yli 54 000 euron tuet perusteetta – tunnustus alensi petostuomiota Osa tukieuroista käytettiin aikaisempien tukisaatavien perintämaksuihin.

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Käräjätuomion tukipetoksista saanut maatalousyrittäjä ei ollut ilmoittanut lopettaneensa porsastuotantoa. Kuva: Pasi Leino

Uutiset | Maatalous Harri Kallio-Kurssi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut seinäjokelaisen maatalousyrittäjän kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, uutisoi Ilkka-Pohjalainen. Perusteina olivat törkeä avustuspetos ja rekisterimerkintärikos.

Tukien yhteismäärä oli noin 57 400 euroa, josta ehdittiin maksaa yli 54 000 euroa ennen kuin asia paljastui viranomaisille. Osalla tuista kuitattiin aikaisempien tukisaatavien perintämaksuja.

Yrittäjä oli ilmoittanut ely-keskukselle kasvattavansa lihasikoja vuosina 2022–2023, vaikka toiminta oli päättynyt vuoden 2021 lopulla. Yrittäjä oli aiemmin pitänyt porsastuotantosikalaa.

Syyttäjän mukaan yritys haki perusteettomasti muun muassa sika- ja siipikarjatalouden tukea, poikkeuksellista mukautustukea sekä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta.

Vastaaja ei kiistänyt oikeuden syytteitä ja suostui rikosten tunnustamiseen oikeudenkäynnissä, mikä lievensi rangaistusta. Lisäksi hän korvasi asianomistajalle aiheutuneet vahingot.

Ilkka-Pohjalainen: Sikalat tyh­jä­nä, tuet tilille – Ete­lä-Poh­jan­maan kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si maa­ta­lous­yrit­tä­jän tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta