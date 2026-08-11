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Juuri nyt | Uusia villisianraatoja löydetty, tutkimustuloksia odotetaan
Uutiset | Junalla pääsee 38 vuoden tauon jälkeen Suomesta Ruotsiin: ”Rautatierenessanssi käynnissä”
Lauri Ojanen oik. ja Kari Vallo olivat vastaanottamassa ensimmäistä junaa Haaparannan asemalla. Kaksikko on käyttänyt samaista rataa aiemminkin ennen Ruotsiin lähtöään.

Junalla pääsee 38 vuoden tauon jälkeen Suomesta Ruotsiin: ”Rautatierenessanssi käynnissä”

Suomesta pääsee taas pitkän odotuksen jälkeen junalla Ruotsin Haaparannalle. MT oli mukana historiallisella matkalla. Viimeksi matkustajaliikenne ylitti rajasillan vuonna 1988.
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Uutiset|Liikenne
11.8.202618:48
Aapo Nieminen
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