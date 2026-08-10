Yle: Opiskelija voi joutua armeijan vuoksi ahtaalleAse- tai siviilipalveluksen aloittaminen voi käytännössä jopa estää opintolainahyvityksen saamisen, kertoo Yle.
Ase- tai siviilipalvelus voi vaikuttaa opintolainahyvityksen saamiseen, kertoo Yle.
Syynä tähän on se, että Kela voi pidentää tutkinnon suorittamisen määräaikaa vain palvelusajalta.
Yleisesti palvelusta suorittamaan menevän opiskelijan tutkinnon suorittamiseen varattua määräaikaa pidennetään palvelukseen kuluvalta ajalta. Periaatteessa opintolainahyvityksen saamiseen tulisi siis olla samat edellytykset, kuin muillakin.
Monissa tapauksissa opintoihin ei päästä kuitenkaan käsiksi, heti palveluksen päätyttyä. Usein luennot voivat täyttyä helposti, eikä ammattikorkeakoulussa kursseille voi hypätä kesken lukukauden.
Myös tammikuun saapumiserä tuo opintolainahyvityksen laskemiseen omat haasteensa. Tässä tapauksessa opintoja ei usein aloiteta syksyllä, sillä ne keskeytyisivät joka tapauksessa alkuvuodesta.
Mikäli ase- tai siviilipalveluksen vuoksi opiskelut menevät tauolle kannattaa opintuen nostaminen keskeyttää sen ajaksi, jos siihen vain on mahdollisuus, kertoo Kelan suunnittelija Johan Jauhiainen Ylelle.
Kela voi myös harkita yksilökohtaisia järjestelyjä opintotuen pidentämiseksi, mikäli opiskelijan olosuhteet tai esimerkiksi armeijasta palaaminen hankaloittavat opintojen aloittamista. Opintotuen pidentämisestä voi keskustella Kelan kanssa.
Vaikka opintotukikuukausi saisikin lisää, ei se kuitenkaan vaikuta opintolainan lyhentämisen tavoiteaikatauluun.
Kela on ehdottanut myös lakimuutosta, jossa aloittavan opiskelijan opiskeluajan laskeminen aloitettaisiin vasta ensimmäisestä läsnäolokuukaudesta, ei opiskelupaikan vastaanottamisesta.
Yle: Opiskelija voi menettää tuhansia euroja intin takia – ota nämä asiat huomioonArtikkelin aiheet
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