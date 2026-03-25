Raakaöljyn hinnat kääntyivät yöllä jyrkkään laskuun Tieto Yhdysvaltain rauhansuunnitelmasta käänsi raakaöljyn hinnat laskuun. Lähi-idässä käytävän sodan vaikutukset tuntuvat ympäri maailmaa energiahintojen noustua voimakkaasti. Sri Lanka määräsi katuvalot sammutettavaksi.

Brent-raakaöljyn hinta laski Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä sadan dollarin haamurajan alapuolelle.

Raakaöljyn hinnat kääntyivät jyrkkään laskuun Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä, kun yhdysvaltalaismediat uutisoivat Yhdysvaltojen lähettäneen Iranille suunnitelman sodan päättämisestä.

Aamuyöstä Brent-raakaöljyn hinta oli pudonnut useita prosentteja noin 97 dollariin barrelilta eli tynnyriltä. Brentin hinta on parin viikon ajan pysytellyt sitkeästi yli sadassa dollarissa barrelilta, mutta viime päivinä se on hetkittäin käynyt haamurajan alapuolella.

Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta laski aamuyöllä niin ikään useita prosentteja noin 87 dollariin barrelilta.

Tieto rauhansuunnitelmista näkyi myös Aasian pörssissä, jossa sekä Japanin Nikkei-indeksi että Etelä-Korean Kospi-indeksi aukesivat kumpikin muutaman prosentin plussalla.

Lähi-idässä käytävän sodan vaikutukset tuntuvat ympäri maailmaa energiahintojen noustua voimakkaasti. Maiden hallitukset ovat tehneet erilaisia toimia hillitäkseen elinkustannuksia.

Sri Lanka määräsi katuvalot, neonkyltit ja mainostaulujen valaistuksen sammutettavaksi tiistaista alkaen.

Toimilla on tarkoitus vähentää energiankulutusta 25 prosentilla. Maan hallituksen tiedottaja sanoi lisäksi, että kaikkia valtion instituutioita on pyydetty vähentämään ilmastoinnin käyttöä.

Irlannissa taas on alennettu bensiinin ja dieselin valmisteveroa. Pääministeri Micheal Martinin mukaan dieselin valmistevero laskee 20 senttiä litralta ja bensiinin 15 senttiä litralta toukokuun loppuun asti.

Yhdysvallat on lähettänyt Iranille 15-kohtaisen suunnitelman sodan lopettamiseksi, kertoo New York Times -lehti lähteisiinsä nojaten.

Suunnitelma toimitettiin Iranille Pakistanin kautta. Lehden mukaan on kuitenkin epäselvää, hyväksyisikö Iran sen neuvottelujen pohjaksi. Siitäkään ei ole tietoa, onko Iraniin yhdessä Yhdysvaltojen kanssa hyökännyt Israel suunnitelman kannalla.

NYT ei ole nähnyt itse suunnitelmaa, mutta nimettömänä puhuneet virkamieslähteet sanoivat sen käsittelevän ainakin Iranin ohjus- ja ydinohjelmia.

Yhden lähteen mukaan suunnitelmassa käsitellään myös merireittejä. Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksen alettua vain harvat rahtialukset ja tankkerit ovat päässeet läpi Hormuzinsalmesta.

Normaalisti noin viidennes kaikesta meritse kuljetetusta raakaöljystä ja nestekaasusta kulkee salmen kautta.

Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif sanoi tiistaina Pakistanin valmistautuneen isännöimään Yhdysvaltain ja Iranin välisiä neuvotteluita. Julkisuudessa on spekuloitu Pakistanin mahdollisuutta toimia välittäjänä asiassa.