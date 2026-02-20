Kaupan hevi-osaston hedelmien siemenistä voi kasvattaa monia eksoottisia kasveja kotona. Asiantuntijoiden mukaan esimerkiksi avokado ja mango itävät hyvin. Tomaatin ja paprikan siemeniä ei kuitenkaan suositella, sillä ne voivat sisältää viruksia, jotka saastuttavat maaperän kymmeniksi vuosiksi. Perunan siementä ei myöskään saa ottaa ruokaperunasta, jotta kasvitaudit ja ankeroiset eivät pääse leviämään.

