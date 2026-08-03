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Tiistaina pohjoisessa sadekuuroja, etelässä toinen tilanne
Pohjoisen yllä on matalapaineen alue ja sade- ja ukkoskuurot ovat yleisiä etenkin päiväsaikaan. Muualla maassa tiistai on osittain aurinkoinen ja sadekuuroja tulee vain paikoin.
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Uutiset
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Sää
3.8.2026
19:30
Juha Jantunen
Artikkelin aiheet
sää
matalapaine
sadekuuro
ukkonen
Lappi
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