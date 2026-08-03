Yle: Yara kiistää monopoli-väitteetTehtaan pomon mukaan lannoitteiden hinta määräytyy kansainvälisillä markkinoilla.
Lannoitteita valmistavan norjalaisen Yaran mukaan sillä ei ole yhden yhtiön monopoliasemaa Suomessa, Yle uutisoi.
”Yaran lisäksi Suomessa toimii useita lannoitteita maahantuovia ja valmistavia yrityksiä, Yaran Uudenkaupungin tehtaanjohtaja Lauri Heimala sanoo.
STT:n haastattelussa osastopäällikkö Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä sanoi viime viikolla, että asetuksella ”pyrimme pääsemään eroon yhden yhtiön monopoliasemasta”.
Yhtiön määräävä markkina-asema tarkoittaa, että se käytännössä määrittelee Suomen lannoitemarkkinoiden hintatason.
Jopa 80 prosenttia kaikista Suomessa käytetyistä lannoitteista valmistaa Yara.
Heimala ei kerro, aikooko yritys laskea hintojaan asetuksen seurauksena. Hän toteaa Ylelle, että lannoitteet ovat hyödykkeitä, joiden hinta määräytyy kansainvälisillä markkinoilla.
”Pyrimme pääsemään eroon yhden yhtiön monopoliasemasta.”
Väliaikaisella asetuksella hallitus nosti kadmiumin suurimman sallitun pitoisuuden lannoitteissa kahdeksi vuodeksi. Kadmium on raskasmetalli, jonka suurimmat terveyshaitat liittyvät osteoporoosiin ja munuaisvaurioihin.
Hallituksen toiveena on, että asetus avaisi lannoitemarkkinoille uudenlaisen kilpailutilanteen.
Heimalan mukaan Yara ei ole tehnyt päätöstä kadmiumpitoisuuden nostamisesta Suomen markkinoille valmistettavissa lannoitteissa. Asetus ei siis muuta yrityksen toimintaa ainakaan välittömästi.
”Totta kai se avaa Yaralle joustavuusmahdollisuuksia tulevaisuudessa.”
Yle: Yara määrää lannoitteiden hinnat Suomessa, mutta kiistää monopoliväitteet – ”Kysyntä ja tarjonta ratkaisevat”Artikkelin aiheet
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