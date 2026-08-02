Keski-Euroopan helteinen ilmamassa hipaisee Suomea viikon puolivälin tienoilla Säätyyppi on alkuviikolla epävakainen ja maan etelä- ja keskiosassa lämpötiloiltaan tyypillinen. Sateita saadaan etenkin pohjoisessa.

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Maanantaista on tulossa lämmin maan eteläosassa. Kuva: Petteri Kivimäki

Uutiset | Sää Petteri Pyykkö

Maanantaista on tulossa lämmin maan eteläosassa, missä lämpötila voi paikoin nousta lähelle 23:a astetta. Sadekuuroja saadaan etenkin lännen sisämaassa Pohjanmaan korkeudella. Pohjoisessa sateita ja sadekuuroja tulee monin paikoin Keski-Lapin korkeudella, missä vuorokausisademäärä saattaa nousta paikoin yli kymmenen millimetrin.

Tiistai ei tuo suuria muutoksia; kuurojen painopiste siirtyy etelään ja Lapissa sateet muuttuvat paikallisiksi.

Ensi viikolle on luvattu vaihtelevaa säätä. Kuva: Ilmatieteen laitos

Keskiviikon ja torstain aikana Etelä-Ruotsin kautta Suomeen virtaa lämpimän ilman kieleke, ja säämallilaskelmien mukaan Etelä- ja Keski-Suomeen tulee myös sen mukana sateita. Myös ukkosten todennäköisyys etelässä nousee keskiviikkoiltaa kohden.

Lämpötilat jäänevät sateista ja runsaasta pilvisyydestä johtuen keskiviikkona laajalti 15 ja 20 asteen välille. Torstaina Etelä-Suomen alueella on pieni mahdollisuus helteelle, jos aurinko pääsee useamman tunnin paistamaan ja lämmin rintama työntää sateet maan pohjoisemmaksi maan keskiosien ylle.

Säätilan ennustettavuus on etenkin sateiden osalta alkuviikolla korkeintaan kohtalainen, joten ennusteiden kehitystä on hyvä seurata tarvittaessa päivä päivältä.

Petteri Pyykkö

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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