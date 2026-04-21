Vuoden kylä 2026 löytyy Pohjois-Pohjanmaalta – ”Pieni kylä on osoittanut suurta vaikuttavuutta” Taina Ruhala haluaa kannustaa kaikkia Suomen kyliä tunnistamaan omat vahvuutensa sekä hyödyntämään niitä rohkeasti.

Kuvituskuva. Kuva: Rami Marjamäki

Jukka Koivula

Suomen Kylät ry on valinnut Suomen Vuoden Kyläksi Pohjois-Pohjanmaalla Haapajärven kaupungissa sijaitsevan Kuusaa–Jokelan kylän.

Valintaraadin mukaan Kuusaa–Jokelan kylässä on tehty määrätietoista ja vastuullista kehittämistyötä, jossa kahden kylän yhteinen voima on kanavoitu pitkäjänteiseksi ja suunnitelmalliseksi toiminnaksi. Kylä on muun muassa kehittänyt kylätaloaan merkittävästi Leader-hankkeiden tuella, tehden siitä monipuolisen yhteisöllisen keskuksen, joka palvelee kaikenikäisiä.

”Erityisen vaikuttavaa on kylän vahva sosiaalinen vastuunkanto, joka näkyy nuorten ja tukityöllistettävien työllistämisenä sekä yhdyskuntapalvelun suorittaneiden mukaan ottamisena. Myös kesäkahvilatoiminta osoittaa kokonaisvaltaista huolenpitoa yhteisöstä”, Suomen Kylät ry:n tiedotteessa todetaan.

Kuusaa–Jokela on myös kehittänyt ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia. Kylältä löytyvät oma ulkoilureitti sekä lintutorni. Lisäksi siellä on investoitu tapahtumiin, jotka vahvistavat paikallista vetovoimaa ja elinvoimaa.

”Raati arvostaa kylän aktiivista viestintää, turvallisuuteen ja varautumiseen panostamista sekä toimivaa yhteistyötä kunnan kanssa kyläneuvoston kautta. Pieni kylä on osoittanut suurta vaikuttavuutta.”

Kuusaa-Jokelan kyläyhdistys Jokuset ry:n puheenjohtaja Taina Ruhala kertoo voiton olevan suuri asia paikallisille ihmisille.

”Valtavan hienoja kyliä oli kanssakilpailijoina. Toivotamme heille toiminnassaan mitä parhainta jatkoa. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat kylätoiminnan ydin ja suurin voimavara”, Ruhala sanoo.

”Valintaan vaikuttivat todennäköisesti pitkäjänteinen, yli 35 vuotta jatkunut aktiivinen ja monipuolinen toimintamme sekä maanläheinen, luova ja sopivasti rohkea tekemisen asenne. Olemme toteuttaneet kyliemme kokoon nähden merkittäviä hankkeita”, Ruhala puntaroi.

Ruhala haluaa kannustaa kaikkia Suomen kyliä tunnistamaan omat vahvuutensa sekä hyödyntämään niitä rohkeasti.

”Palkintoa tullaan varmasti juhlistamaan kylätalolla hyvän yhdessä olon ja ruuan merkeissä.”

Suomen Vuoden Kylä -kilpailun kunniamaininnat annettiin kahdelle kylälle, jotka tekevät näkyvästi ansiokasta kylätoimintaa. Kunniamaininnat menivät Eräjärvelle (Orivesi, Pirkanmaa) sekä Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti-Viitaniemi-alueelle (Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa).

Valintaraati kiittää Eräjärveä poikkeuksellisen aktiivisesta ja pitkäjänteisestä työstä kylän elinvoiman vahvistamiseksi ja muuttovirran kääntämiseksi myönteiseksi. Kylä on panostanut määrätietoisesti uusien asukkaiden hankintaan, näkyvään viestintään ja asumisen vetovoimatekijöihin.

”Eräjärvi on samalla rakentanut vahvan kulttuuriprofiilin, jossa kulttuuritapahtumat, historiallinen ympäristö ja yhteisölliset perinteet ovat luonteva osa arkea.”

Lakaniemi–Pokela–Pyhälahti–Viitaniemen kyläkokonaisuuden kohdalla valinta raati arvostaa rohkeaa ja sitoutunutta riskinottoa oman alueensa kehittämiseksi. Kylät ovat toteuttaneet merkittäviä investointeja ja hankkeita, kuten kuntoportaita, näköalatornia ja rantakioskia, ja hyödyntäneet ennakkoluulottomasti digitaalisuutta ja uutta teknologiaa toiminnan tukena.

”Erityisen vaikuttavaa on kyläläisten oma aktiivisuus infrastruktuurin kehittämisessä, kuten valokuituyhteyksien ja kunnallisen viemäröinnin edistämisessä yhteistyössä kunnan kanssa”, Suomen Kylät ry luonnehtii tiedotteessaan.