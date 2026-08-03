Kesko varoittaa kryptohuijauksista – osa K-ryhmän sivuilla käyneistä saattoi altistuaKeskon mukaan sen palveluissa olevat asiakastiedot tai tunnukset eivät ole vaarantuneet.
Kryptolompakoihin kohdistuvia huijausyrityksiä on ollut käynnissä maailmanlaajuisesti kuluneella viikolla, tiedottaa Kesko.
Ilmiö on saattanut koskea myös osaa K-ryhmän verkkosivuilla maanantaina 27.7. vierailleista käyttäjistä.
Jos käytät kryptolompakkoa, tyhjennä selaimesi välimuisti ‒ tämä poistaa selaimeesi mahdollisesti tallentuneen haitallisen koodin, tiedotteessa sanotaan.
Tarkista myös lompakkosi viimeaikaiset tapahtumat varmistaaksesi, että kaikki siirrot ovat tekemiäsi. Mikäli havaitset epäilyttäviä tapahtumia tai tuntemattomalle tilille kohdistuneita siirtoja, ota yhteyttä poliisiin sekä kryptopalvelusi tai -lompakkosi palveluntarjoajaan.
Keskon palveluissa olevat asiakastiedot tai tunnukset eivät ole vaarantuneet. K-ryhmän palveluita on turvallista käyttää.Artikkelin aiheet
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