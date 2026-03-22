Venäjän taloudellinen kärsimys ei todennäköisesti lopeta sotaa Ukrainassa, selviää raportista Raportin mukaan sotilaallinen voitto näyttää erittäin epätodennäköiseltä sekä Venäjän että Ukrainan kannalta.

Siprin raportissa arvioidaan, että Yhdysvaltojen ja Israelin aloittama sota Iranissa on myönteinen asia Venäjälle. AFP / LEHTIKUVA.

Venäjälle asetetut pakotteet ovat vähentäneet öljystä ja kaasusta saatavia vientituloja, mutta eivät kuitenkaan niin paljon, että ne uhkaisivat Ukrainan sodan rahoittamista. Näin arvioidaan Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin tuoreessa raportissa.

”Taloudellinen kärsimys ei todennäköisesti lopeta sotaa”, raportin johtopäätöksissä sanotaan.

Siprin vanhempi tutkija, ohjelmajohtaja Nan Tian sanoo, että tämä selittyy Venäjän siirtymisellä sotatalouteen.

”Jos katsotaan Venäjän taloudellisia lukuja ja ylipäänsä taloutta, on selvää, että Venäjä on suuntautunut sotatalouteen. He ovat investoineet voimakkaasti armeijaan, sotateollisuuteen, aseiden tuotantoon ja työpaikkojen luomiseen sotateollisuudessa”, Tian sanoo STT:lle.

Hän lisää, että Venäjän bruttokansantuotteen kasvu on osittain riippuvainen suurista sotilasmenoista.

”Jos verrataan Venäjän taloutta suhteessa Ukrainaan, Venäjä on edelleen taloudellisesti kestävämmässä tilanteessa. Ajatuksena raportin johtopäätöksessä on, että analyysimme perusteella Venäjä voi mahdollisesti jatkaa sotimista lyhyellä aikavälillä, ainakin muutaman vuoden.”

Raportissa mainitaan, että helmi-maaliskuun vaihteessa alkanut Yhdysvaltojen ja Israelin sota Irania vastaan on myönteinen asia Venäjälle.

”Korkeampi öljyn hinta helpottaa huomattavasti Venäjän budjettiin kohdistuvaa painetta tänä vuonna”, raportissa sanotaan.

Tianin mukaan on selvää, että Yhdysvaltain päätös lieventää venäläiseen öljyyn liittyviä pakotteita hyödyttää Venäjän taloutta.

”Ympäri maailmaa on tällä hetkellä suuri tarve energialle. Luulen, että monet maat jotka ovat aiemmin ostaneet venäläistä öljyä ja eivät ole sitä nyt tehneet, alkavat ostaa sitä nyt uudelleen”, Tian sanoo.

Raportissa sanotaan myös, että sotilaallinen voitto näyttää erittäin epätodennäköiseltä sekä Venäjän että Ukrainan kannalta.

”Näissä olosuhteissa sodan päättyminen diplomaattiseen ratkaisuun vaikuttaa todennäköisimmältä”, raportissa todetaan.

Tian huomauttaa, että raportissa ei tarkasteltu esimerkiksi sitä, millaisen sopimuksen Venäjä ja Ukraina voisivat saavuttaa ja ketkä mahdollisesti toimisivat välittäjinä.

”Tällä hetkellä molemmat osapuolet ovat mielestäni hyvin kaukana diplomaattisen lopun saavuttamisesta”, Tian sanoo.

Raportissa todetaan, että mikäli Venäjän ja Ukrainan välille solmittaisiin tulitauko, sen vaikutusta Venäjän talouteen ei ole helppo arvioida, sillä paljon riippuu sopimuksen ehdoista ja kestävyydestä.

Tian yrittää ennustaa, mitä tapahtuu Venäjän taloudessa siinä vaiheessa, kun sota päättyy.

”Kun ottaa huomioon Venäjän laittaman rahamäärän sotatalouteen, lyhyellä aikavälillä Venäjä ei todennäköisesti jatka armeijan käyttämistä. Heidän on täydennettävä erilaisia varastoja ja aseistusta, joita on käytetty Ukrainassa tai ne ovat tuhoutuneet”, Tian sanoo.

Tian lisää, että siirryttäessä kohti kestävämpää tulitaukoa työpaikat, jotka ovat nyt puolustussektorilla, on siirrettävä siviilisektorille.

”Yksi ongelma on siinä, että hallinto on kannustanut ihmisiä siirtymään töihin puolustussektorille korkeammilla palkoilla. Kun siirrytään takaisin siviilisektorille, palkat saattavat laskea2, Tian sanoo.

Hän lisää, että Venäjän on silloin selvittävä melko hankalasta tilanteesta.

”Joten sopeutumista tarvitaan, jos tulitauko solmitaan ja siitä tulee kestävä.”

Siviilipuolella riittääkin paljon tekemistä. Esimerkiksi Venäjän siviililentokoneiden laivasto vaatisi kipeästi kunnostamista ja modernisointia, Venäjän oma autoteollisuus on heikentynyt Ukrainan sodan myötä ja lisäksi terveydenhuoltoverkosto sekä ikääntynyt infrastruktuuri kaipaisivat modernisointia.