Puolustusministeri Hegsethin mukaan USA pystyy jatkamaan sotatoimia Iranissa niin kauan kuin on tarpeen: "Me määräämme tahdin" Hegsethin mukaan Irania vastaan vielä käyttämätön Yhdysvaltain ja Israelin taistelukyky on moninkertainen nyt käytössä olevaan verrattuna.

Puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan Irania vastaan vielä käyttämätön Yhdysvaltain ja Israelin taistelukyky on moninkertainen nyt käytössä olevaan verrattuna.

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth sanoo, että maa pystyy jatkamaan sotatoimia Irania vastaan niin kauan kuin on tarpeen.

Hegseth kertoi asiasta paikallista aikaa torstaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

”Iran toivoo, ettemme pysty jatkamaan tätä. Se on erittäin paha virhearvio”, Hegseth sanoi.

Hegsethin mukaan Irania vastaan vielä käyttämätön Yhdysvaltain ja Israelin taistelukyky on moninkertainen nyt käytössä olevaan verrattuna.

”Ammusvarastomme on täynnä ja tahtomme on raudanluja, minkä vuoksi aikataulumme on meidän käsissämme”, Hegseth sanoi.

”Me määräämme tahdin”, hän jatkoi.

Iranin iskut naapurimaihin ovat puolestaan Hegsethin mukaan lähentäneet Yhdysvaltain suhteita iskujen kohteina olleisiin maihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan sotatoimet Iranissa etenevät edellä aikataulusta.

Valkoisessa talossa torstaina järjestetyssä tilaisuudessa Trump sanoi, että Iranilla ei ole enää ilmapuolustusta tai ilmavoimia.

Trumpin mukaan Iranin laivastosta on tuhottu yhteensä 24 alusta. Myös noin 60 prosenttia Iranin ohjuksista ja laukaisimista on Trumpin mukaan tuhottu.

Trump väitti, että Iran on ottanut yhteyttä Yhdysvaltoihin neuvottelujen aloittamiseksi.

”Olette vähän myöhässä”, Trump sanoi vastanneensa iranilaisille.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi aiemmin torstaina, ettei Iran pyydä aselepoa tai neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa. Hän esitti kommenttinsa yhdysvaltalaisen NBC Newsin haastattelussa.