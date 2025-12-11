Väitöstutkimus vahvistaa: Rokotteet vähensivät selvästi koronakuolemia SuomessaKoronarokotteet tehosivat väitöstutkimuksen mukaan kaikissa ikäryhmissä ja ne vähensivät selvästi koronakuolemia Suomessa.
Koronarokotteet suojasivat erityisesti vaikealta koronataudilta ja vähensivät siten merkittävästi sairaalahoitoon ja tehohoitoon joutumista. Asia selviää Helsingin yliopiston Eero Poukan väitöstutkimuksesta.
Väitöskirjan mukaan koronarokotusten suoja heikkeni selvästi Omikron-muunnoksen ilmaannuttua joulukuussa 2021. Omikronin jälkeen suojateho koronatartuntaa vastaan oli vähäinen, mutta suoja vaikeaa tautia vastaan säilyi.
”Lähivuosina nähdään, asettuvatko koronarokotukset influenssarokotusten kaltaisiksi kausirokotuksiksi vai väheneekö tautitaakka niin paljon, että säännöllisistä tehosteista voidaan luopua”, Poukka sanoo tiedotteessa.
Poukan väitöstutkimus tarkasteli koronarokotteiden tehokkuutta Suomessa vuosina 2021–2023 hyödyntämällä kansallisia rekisteriaineistoja. Analyyseissa otettiin huomioon eri ikäryhmät, virusmuunnokset sekä rokotesuojan kesto.
