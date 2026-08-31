Polttoaineiden keskihinnat nousivat elokuussa – eniten kallistui kevyt polttoöljyHinnat ovat nousseet vuodessa kymmeniä prosentteja.
Polttonesteiden keskihinnat nousivat elokuussa edelliskuusta, kertoi Tilastokeskus.
Dieselin verollinen keskihinta oli 2,3 euroa ja bensiini 95:n 2,1 euroa litralta. Bensiini 98:n keskihinta oli 2,2 euroa ja kevyen polttoöljyn 1,8 euroa. Edelliskuukauteen verrattuna eniten nousi kevyen polttoöljyn hinta, reilut 9 prosenttia.
Polttonesteiden keskihinnat lähtivät selvään nousuun keväällä.
Elokuussa dieselin keskihinnan vuosimuutos oli noin 40 prosenttia, kevyen polttoöljyn 46 prosenttia. Bensiini 95:n ja 98:n keskihinnan vuosimuutos oli noin 23 prosenttia.
Viime vuoden elokuussa dieselin keskihinta oli noin 1,6 euroa litralta ja kevyen polttoöljyn 1,2 euroa litralta. Bensiini 95:n keskihinta elokuussa 2025 oli 1,7 euroa ja bensiini 98:n 1,8 euroa litralta.Artikkelin aiheet
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