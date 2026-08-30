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Uutiset
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Eläintaudit
30.8.2026
13:11
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
afrikkalainen sikarutto
viljakauppa
Ruokavirasto
Fazer
tartuntavyöhyke
afrikkalainen sikarutto
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