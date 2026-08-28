Afrikkalainen sikarutto levinnyt 40 kilometriä länteen – varmistettu tartunta löytyi PyhtäältäTartuntavyöhykkeen rajat muuttuvat, mutta ydinaluetta ei toistaiseksi laajenneta.
Perjantaina illalla varmistui afrikkalaisen sikaruton tapaus Pyhtään Hirvikoskelta, Ruokavirasto kertoo. Aikuisen villisian jäänteet löytyivät pellolta.
Löytöpaikka on noin 40 kilometriä aiemman tartuntavyöhykkeen rajan länsipuolella.
Ruokavirasto on määrittänyt tartuntavyöhykkeen uudeksi osaksi kokonaan kunnat Kotka, Hamina ja Pyhtää.
Lisäksi Loviisan kaupungista, Lapinjärven kunnasta ja Kouvolan kaupungista ne osat, jotka sijaitsevat etelään rajasta, joka kulkee länsi-itäsuunnassa Suomenlahdelta Koskenkylän jokea Porvoon moottoritielle (E18) asti, siitä valtatietä 6 Elimäelle, raja jatkuu Elimäentienä (maantie 354) Inkeroisiin, josta rautatien mukaisesti Kotkan rajalle.
Uudella tartuntavyöhykkeen osalla sovelletaan toistaiseksi vain rajoituksia, jotka koskevat sikoja ja villisikoja sekä niistä saatavaa lihaa, lihatuotteita ja sukusoluja. Lisäksi metsästys on kielletty myös uudella alueella.
Metsästyskiellon lisäksi voimassa ovat luonnonvaraisten eläinten ruokintakiellot.
Uudella tartuntavyöhykkeen osalla ei toistaiseksi sovelleta aiemmassa päätöksessä määriteltyjä maastokieltorajoituksia. Tarkemmista rajoituksista uudelle alueelle päätetään ensi viikolla. Samalla tarkastellaan tartuntavyöhykkeen vanhan osan rajoitusten muutostarvetta.
Tartuntavyöhykkeen uusi kartta on Ruokaviraston verkkosivustolla.
Edellisen kerran uusia tapauksia löydettiin keskiviikkona. Aiemmin kaikki varmistetut tartunnat ovat olleet nykyisen ydinalueen sisällä.Artikkelin aiheet
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