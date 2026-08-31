Edunvalvontajajärjestö Rakennusteollisuus RT ja sen toimialajärjestö Infra varoittavat valtiovarainministeriön esittämien väylärahojen leikkausten seurauksista tiedotteessa.

Infran toimitusjohtajan Paavo Syrjön mukaan VM budjettiesitys romahduttaisi toteutuessaan perusväylänpidon rahoituksen ensi vuonna.

Syrjön mukaan esimerkiksi päällystettyjen teiden korjaamiseen olisi käytettävissä alle puolet vuosien 2024–2026 keskimääräisestä rahoitustasosta. Tämä kiihdyttäisi väyläverkon korjausvelan kasvua.

RT ja INFRA vaativat perusväylänpitoon 1,8 miljardin euron vuotuista rahoitusta. Rahoitus pitäisi järjestöjen mukaan myös sitoa indeksiin.

”Yritykset investoivat, uudistuvat ja kansainvälistyvät vain, jos niitä palveleva infrastruktuuri on toimintavarma ja tulevaisuuden tarpeisiin riittävä”, Syrjö sanoo tiedotteessa.

Järjestöt ovat huolissaan myös vuonna 2019 aloitetun Digirata-hankkeen rahoituksesta. Hankkeen tarkoituksena on korvata rataverkon vanhentuva kulunvalvontajärjestelmä ja mahdollistaa rataverkon kapasiteetin kasvattaminen.

”Tienkäyttäjillä olisi edessä totuttelu aleneviin nopeus- ja painorajoituksiin, syveneviin ajouriin ja yllättäviin reikiin – ja niiden takia kalustovaurioihin. Liikenneturvallisuus heikkenisi, polttoaineen sekä energian kulutus kasvaisi. Lopulta kuljetusten ja liikkumisen hinta nousee, ja kurjaan kuntoon päästetyn väylän korjaus tulevaisuudessa maksaa selvästi enemmän kuin korjaus nyt. Joku ne säästöt aina maksaa”, Paavo Syrjö summaa.