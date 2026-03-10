Kevät etenee ja lumipeite ohenee, yötkin lämpenevät Lauha sää jatkuu, loppuviikolla kosteus lisääntyy ja etenkin yöt lämpenevät.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Antti Jylhä-Ollila

Tänään tiistaina sää on ollut enimmäkseen poutaista. Illalla maan pohjoisosassa voi sataa paikoin vettä tai lunta. Pilvisyys on maan pohjoisosassa vaihtelevaa, maan etelä- ja keskiosassa voi olla melko selkeää.

Keskiviikko ei tuo vielä suurempaa muutosta säätilaan. Pilvisyys on monin paikoin runsasta ja tihkuakin voi vähän sataa ja Pohjois-Lapissa vähän lunta, pääosin on kuitenkin poutaista.

Loppuviikolla etelävirtaus voimistuu, pilvisyys on runsasta ja sateet yleistyvät. Sateet tulevat suuressa osassa maata vetenä, vain Lapissa myös osin lumena.

Päivälämpötilat pysyttelevät alkuviikon lukemissa, mutta yöt lämpenevät ja lämpötila voi pysytellä yölläkin monin paikoin nollan yläpuolella. Kosteuden lisääntymisen ja öiden lämpenemisen vuoksi lumipeite ohenee entisestään etenkin maan etelä- ja keskiosassa.

Lauha ja vaihteleva säätyyppi näyttäisi jatkuvan myös ensi viikolla, sateita on edelleen odotettavissa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

