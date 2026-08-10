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Välillä oli pakko jarruttaa − MT:n toimittajan pomppuinen ajelu osoittaa, miten huonossa kunnossa seututiet ovat
Sateisen alkuviikon jälkeen koittaa pouta
Torstaista alkaen sää on poutaantumassa ja vähitellen lämpenemässä. Tätä ennen sateita saadaan monin paikoin. Myös tuulisuus vähenee keskiviikon jälkeen.
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Uutiset
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Sää
10.8.2026
20:35
Petteri Pyykkö
Artikkelin aiheet
sää
sade
tuuli
matalapaine
korkeapaine
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