Poliisi huolestui uudesta mopoiluilmiöstä – ”Missään tilanteessa ei kannata” Poliisia pakeneva saattaa itsensä ja muut vaaraan. Pakenijat ovat jääneet poikkeuksetta kiinni.

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Poliisi muistuttaa mopoiljoita siitä, että pakeneminen ei kannata. Kuvituskuva. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Liikenne Henrik Hohteri

Poliisi on huolissaan mopoilijoista, jotka eivät noudata poliisin pysäytysmerkkiä, vaan lähtevät ajamaan pakoon.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksessa tällaista käytöstä on havaittu tämän viikon aikana kolmesti. Joka kerralla moottoripyöräpoliisi on saanut karkulaisen kiinni. Tapaukset sattuivat Espoossa, Kirkkonummella ja Vihdissä.

Poliisin mukaan pakenijat ovat lähteneet ajamaan kovaa vauhtia ja liikennesääntöjä rikkoen. Se on vaaraksi muille sekä muille liikenteessä oleville, poliisille että mopoilijoille itselleen.

”Karkuun lähtemällä syyllistyy poikkeuksetta törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.” Hannu Kontola

”Havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että ilmiö on lisääntymässä. Vaikka yksittäisistä tapauksista ei voida vielä tehdä laajempia johtopäätöksiä, viimeaikainen kehitys antaa aihetta seurata tilannetta tarkasti”, komisario Hannu Kontola sanoo poliisin tiedotteessa.

Poliisin mukaan pakeneminen voi johtua seuraamusten pelosta. Joidenkin kulkupelejä on viritetty laittomasti tai ajokortti puuttuu. Pakeneminen on kuitenkin näitä vakavampi rikkomus.

”Karkuun lähtemällä syyllistyy poikkeuksetta törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka tekona saattaa vaikuttaa jo aika pitkälle tulevaisuuteen”, Kontola muistuttaa.

”Pitäkää mopot laillisina ja turvallisessa kunnossa, niin myöskään pelkoa tarkastuksesta ei ole. Missään tilanteessa ei saa, eikä kannata lähteä poliisia karkuun. Karkuun lähtemällä ajaudut akuuttiin hengenvaaraan ja ainoastaan moninkertaistat ongelmasi sekä seuraamukset.”