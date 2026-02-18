Wille Rydman nousemassa sosiaali- ja terveysministeriksiMinisterin tehtävästä väistynyt Kaisa Juuso (ps.) kertoi työn olleen hyvin raskasta ja ilmoitti jäävänsä sairauslomalle.
Suomen uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi nousee Helsingin Sanomien tietojen mukaan kansanedustaja Wille Rydman (ps).
Perussuomalaisten tiedotustilaisuus asiasta käynnistyy noin kello 18.30.
Rydman korvaa edellisen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.), joka kertoi viime viikolla yllättäen jättävänsä ministerin tehtävän. Juuso kertoi ministerin työn olleen hyvin raskasta ja ilmoitti jäävänsä sairauslomalle.
Aiemmin kokoomuksesta perussuomalaisiin loikannut Wille Rydman toimi Petteri Orpon (kok.) hallituksen perussuomalaisena elinkeinoministerinä vajaat kaksi vuotta 2023–2025.
Helsingin Sanomat: Sosiaali- ja terveysministeriksi nousee Wille Rydman
- Osaston luetuimmat