Kevättulvat ovat jo alkaneet etelässä – tästä syystä niistä odotetaan pieniä Etelä-Suomessa ensimmäinen tulvahuippu oli jo viime viikonloppuna.

Jaa Kuuntele

Ilmastonmuutos on jo muuttanut tulvien luonnetta Suomessa. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Ympäristö STT

Kevättulvat ovat jäämässä hyvin pieniksi Suomen etelä-, länsi- ja keskiosissa vähäisen lumen vuoksi, kertoo Tulvakeskus. Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla kevättulva saattaa jäädä jopa ennätyksellisen pieneksi ohuesta lumipeitteestä ja monivaiheisesta sulamisesta johtuen.

Lunta on maan etelä- ja keskiosissa monin paikoin harvinaisen vähän. Esimerkiksi Satakunnassa lunta on näin vähän keskimäärin vain kerran kymmenessä vuodessa.

Lapin lumitilanne ennakoi tavanomaisia tai hieman pienempiä tulvia. Itä- ja Pohjois-Suomessa tilanne voi kuitenkin vielä elää, koska lunta odotetaan lisää.

”Myös sulamisajan lämpötila ja sateet vaikuttavat aina lopullisen tulvan suuruuteen”, sanoo tutkija Harri Myllyniemi Suomen ympäristökeskuksesta tiedotteessa.

Etelä-Suomessa ensimmäinen tulvahuippu oli jo viime viikonloppuna. Osa Etelä- ja Länsi-Suomen lumista sulaa lähiviikkoina. Lounais-Suomeen odotetaan tulvahuippua tulevaksi viikonlopuksi.

Ilmastonmuutos on jo muuttanut tulvien luonnetta Suomessa. Lumipeite on vähentynyt, talvista on tullut vaihtelevampia ja sulamisjaksot ovat aikaistuneet. Tulvakeskuksen mukaan muuttuneet olosuhteet vaativat entistä parempaa ennakointia ja varautumista.