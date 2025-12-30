Yhdysvaltain jäänmurtajatilaus etenee: Rauman telakalle vahvistus kahden aluksen rakentamisesta
Rauman telakka on tehnyt sopimuksen Yhdysvaltain rannikkovartioston kanssa kahden jäänmurtajan rakentamisesta. Asiasta kertoi myöhään maanantai-iltana telakan omistava Rauma Marine Constructions (RMC).
Jäänmurtajat rakennetaan kokonaan Rauman telakalla, ja niiden on määrä valmistua vuonna 2028. Alusten rakentaminen käynnistyy välittömästi, RMC kertoo tiedotteessa.
Kyseessä on ensimmäiset yhteensä neljästä aluksesta, jotka on tarkoitus valmistaa Suomessa osana Suomen ja Yhdysvaltojen solmimaa jäänmurtajasopimusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb sekä pääministeri Petteri Orpo (kok.) sopivat kaupasta lokakuussa Washingtonissa.
Elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) kertoo tiedotteessa, että myös Helsingin telakan ja Yhdysvaltain rannikkovartioston neuvottelut ovat tulossa lähiaikoina päätökseen. Helsingissä on myös tarkoitus valmistaa kaksi jäänmurtajaa.
”Jäänmurtajien osalta valmistelevat työt telakoilla käynnistyivät jo syksyllä, mutta nyt siirrytään täysipainoiseen toteutukseen”, Puisto sanoo tiedotteessa.
Yhdysvaltain jäänmurtajatilaus sisältää 11 jäänmurtajaa, joista neljän Suomessa valmistettavan lisäksi rakennetaan seitsemän jäänmurtajaa Yhdysvalloissa.
"Suomalaisten yritysten suunnittelu, teknologiaratkaisut ja järjestelmätoimitukset tulevat olemaan keskeisessä roolissa myös Yhdysvalloissa rakennettavissa aluksissa", Puisto lisää.
