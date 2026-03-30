Trump haluaa Iranin öljyntuotannon Yhdysvaltojen valvontaan – harkitsee myös uraanin ottamista haltuunYhdysvallat voisi vallata helposti Iranille kuuluvan Khargin öljyterminaalisaaren, Trump sanoi Financial Timesin haastattelussa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee useita vaihtoehtoja Lähi-idän sodan laajentamiseen, kertoo yhdysvaltalaismedia.
Esillä ovat olleet muuan muassa erikoisoperaatio Iranin rikastetun uraanin saamiseksi sekä hyökkäys Iranille kuuluvalle Khargin saarelle, joka on hyvin tärkeä Iranin öljynviennille.
Wall Street Journal (WSJ) -lehden mukaan Trump on harkitsemassa erikoisoperaatiota, jossa Yhdysvallat ottaisi haltuunsa Iranin korkearikasteisen uraanin.
Iranilla uskotaan olevan pitkälle yli 400 kiloa 60-prosenttiseksi rikastettua uraania.
Sotilasasiantuntijat ovat jo aikaisemmin varoittaneet, että operaatio olisi hyvin vaarallinen, eikä sen onnistumisesta ole takeita.
WSJ:n lähteiden mukaan Trump on kuitenkin pitänyt operaatiota kannatettavana, koska se edistäisi tavoitetta siitä, ettei Iran pystyisi koskaan hankkimaan ydinasetta.
Trump sanoi Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä julkaistussa Financial Timesin haastattelussa, että Yhdysvallat voisi vallata helposti Iranille kuuluvan Khargin saaren.
Persianlahden pohjukassa sijaitseva saari on merkittävä öljyterminaali, jonka kautta kulkee valtaosa Iranin öljyviennistä.
Trump sanoi haastattelussa myös, että hän itse pitäisi kovasti vaihtoehdosta, jossa Iranin öljyntuotanto otettaisiin Yhdysvaltojen valvontaan. Trumpin mukaan vain "tyhmät ihmiset" Yhdysvalloissa ovat tätä vastaan.
Trumpin mukaan Iranissa voitaisiin toimia samalla tavalla kuin Venezuelassa, jonka öljyteollisuutta Yhdysvallat valvoo.
Yhdysvallat on lähettänyt useita satoja erikoisjoukkojen sotilaita Lähi-itään, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times sotilaslähteisiinsä pohjaten.
Kaksi yhdysvaltalaista sotilaslähdettä kertoi lehdelle, että Lähi-itään sijoitetut erikoisjoukot antavat presidentti Trumpille lisää vaihtoehtoja laajentaa Yhdysvaltojen sotatoimia Iranissa.
Erikoisjoukkojen sotilaille ei ole lähteiden mukaan annettu vielä määräyksiä tiettyjen sotilasoperaatioiden toteuttamisesta.
Sota Lähi-idässä on jatkunut nyt jo yli neljä viikkoa. Israel ja Iran jatkoivat maanantaiaamuna ohjusiskujaan.
Iran vahvistaa vallankumouskaartin laivaston komentajan saaneen surmansa. Kaarti kertoi verkkosivustollaan komentajan kuolleen hyökkäyksessä saamiinsa vakaviin vammoihin.
Israelin puolustusministeriö kertoi torstaina tappaneensa komentaja Alireza Tangsirin sekä useita muita korkea-arvoisia upseereja ilmaiskulla. Puolustusministeri Israel Katzin mukaan Tangsiri oli suoraan vastuussa terroristioperaatioista, joilla miinoitettiin ja tukittiin Hormuzinsalmea laivaliikenteeltä.
Israelin asevoimat kertoi maanantaiaamuna iskeneensä Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Asevoimat kertoi aamulla myös torjuvansa Iranista laukaistuja ohjuksia.
Aiemmin yöllä Israelin asevoimat kertoi myös torjuneensa Jemenistä laukaistuja drooneja.
Myös Saudi-Arabia ilmoitti yön aikana torjuneensa ohjuksia tarkentamatta niiden alkuperää.
