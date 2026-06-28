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Juuri nyt | Kävelemällä takaperin voi saada lisää elinpäiviä
Tilaajalle | Koneyrittäjä Jarmo Ylesmäki on hyötynyt lannoitteiden hintojen noususta: ”Osa jätti jopa lannoittamatta”
Redsven ei kokenut sopivaksi pukea haastatteluun työhaalaria, vaikka haastattelu tehtiinkin maatilalla. Puku on hänellä luontevampi asu kuin maatilan varustus.

Talouskasvu on avain maakuntien elinvoimaan, sanoo Liike Nytin puoluesihteeri

Petteri Redsven antaisi maaseudun elinkeinoille mahdollisuuden, jotta koko Suomi pysyy asuttuna.
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Uutiset|Politiikka
28.6.202605:00
Joonatan Reunanen
Kiuruvesi
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