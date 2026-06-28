Talouskasvu on avain maakuntien elinvoimaan, sanoo Liike Nytin puoluesihteeri

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Uutiset
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Politiikka
28.6.2026
05:00
Joonatan Reunanen
Kiuruvesi
Artikkelin aiheet
Petteri Redsven
Liike Nyt
maatalouspolitiikka
talouskasvu
Kiuruvesi
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Mainos: Bosch
Helteet tulossa? Näin valitset oikean ilmalämpöpumpun ja varmistat kodin mukavuuden
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