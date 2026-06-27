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Uutiset
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Sää
27.6.2026
17:46
Mikko Laine
Artikkelin aiheet
helle
ukkonen
saaennuste
Suomi
kesäsää
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Mainos: Bosch
Helteet tulossa? Näin valitset oikean ilmalämpöpumpun ja varmistat kodin mukavuuden
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