Kotiakkujen hyötyjen ennustaminen vuosiksi eteenpäin on vaikeaa − asiantuntija kertoo, kuinka paljon niillä voi oikeasti tienataKotiakkuja mainostetaan yhä useammin keinona hallita sähkökustannuksia ja tehostaa aurinkosähkön käyttöä, mutta todellisuudessa taloudellinen hyöty on vaikeasti ennustettavissa.
Sähkön varastointiin tarkoitettuja kotiakkuja markkinoidaan yhä useammin osana aurinkopaneelitoimitusta ja ratkaisuna sähkökustannusten hallintaan. Kotiakun taloudellinen hyöty muodostuu useista eri tekijöistä, joita ei voida ennustaa luotettavasti vuosiksi eteenpäin.
Tarjouksia vertaillessa on tärkeää selvittää, mihin kannattavuuslaskelmat perustuvat ja kuinka suuri osa arvioiduista hyödyistä perustuu oletuksiin tulevasta markkinakehityksestä. Huomiota kannattaa kiinnittää myös palveluntarjoajan taustoihin sekä sopimusehtoihin.
”Omaan käyttöön hankitun akun taloudellinen hyöty muodostuu pitkälti oman aurinkosähkön paremmasta hyödyntämisestä kiinteistössä sekä pörssisähkön hintavaihteluista, jos akkuun lataa edullista sähköä myöhempää käyttöä varten. Joitakin kymppejä kuussa voi tällä hetkellä saada tuottoa, mikäli tarjoaa akkua reservimarkkinoille”, Motivan asiantuntija Veli-Matti Virtanen sanoo Motivan tiedotteessa.
Reservimarkkinoille osallistuessa kuluttaja tekee sopimuksen Fingridin hyväksymän reservitoimittajan kanssa ja saa sopimuksen mukaisesti yritykseltä korvausta siitä, että osa akun kapasiteetista varataan markkinoiden käyttöön.
Siitä saatavat tulot riippuvat kuitenkin täysin sähkömarkkinatilanteesta ja sen kehittymisestä. Korvausten taso kuukaudessa liikkuu tämän hetken markkinatilanteessa kympeissä, kun viime vuosina puhuttiin vielä satasista.Artikkelin aiheet
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