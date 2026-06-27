Pian Temusta ostetuista tuotteista pitää maksaa uusi tullimaksu − myös toinen muutos tulossa Heinäkuun alusta alkaen EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista täytyy maksaa tullimaksu.

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Suomalaiset tilaavat etenkin Temusta paljon tavaraa. Jatkossa jokaisesta sieltä tilatusta tuotteesta on maksettava tullimaksu. Kuva: Timo Filpus

Uutiset | Talous Aida Salminen

1.7.2026 alkaen kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista täytyy maksaa tullimaksu.

Tullimaksu on kolme euroa lähetyksen jokaisesta tavaraerästä, jos lähetys maksaa enintään 150 euroa ilman kuljetuskustannuksia. Heinäkuuhun asti tullimaksu täytyy maksaa vain verkkokauppaostoksista, jotka maksavat yli 150 euroa.

Jatkossa yksityishenkilö ei voi enää itse tullata lähetyksiä, joista he ovat maksaneet arvonlisäveron myyjälle jo ostoksen yhteydessä. Tullaamisen voi suorittaa myyjä tai kuljetusyritys, joka edustaa myyjää.

”Jos myyjä tai sen edustaja ei kuitenkaan tullaa lähetystä, kuljetusyritys joutuu joko palauttamaan paketin takaisin EU:n ulkopuolelle tai paketti hävitetään. Yksityishenkilö ei voi enää tullata tällaista lähetystä itse”, tulliylitarkastaja Antti Hästbacka kertoo Tullin tiedotteessa.

Muut verkkokauppaostokset yksityishenkilö voi tullata itse kuten aiemminkin. Tällöin asiakas maksaa sekä uuden tullimaksun että arvonlisäveron vasta tullauksen yhteydessä.

Muutos liittyy EU:n päätökseen, jolla puututaan EU:n ulkopuolelta tilattavien halpatuontilähetysten määrän räjähdysmäiseen kasvuun ja ylikulutuksen kielteisiin vaikutuksiin ympäristölle, kuluttajille ja yritysten kilpailukyvylle.