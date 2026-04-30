Euroopan keskuspankki EKP piti ohjauskorkonsa ennallaan − nopeamman inflaation ja hitaamman kasvun riskit voimistuneetKeskeinen talletuskorko pysyy 2,0 prosentissa.
Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt kolme ohjauskorkoaan ennallaan. Keskeinen talletuskorko pysyy 2,0 prosentissa.
EKP:n mukaan nopeamman inflaation ja hitaamman kasvun riskit ovat voimistuneet.
Lähi-idän sota on muun muassa nostanut energian hintoja. EKP:n mukaan sodan vaikutus muun muassa keskipitkän aikavälin inflaatioon riippuu siitä, kauanko hintashokkia kestää.
