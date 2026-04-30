Suomen sijoitus heikkeni kansainvälisessä lehdistönvapausindeksissäSuomen lehdistönvapauden tila on yhä maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen hyviä.
Suomen sijoitus laski kansainvälisessä lehdistönvapausindeksissä. Suomi on sijalla kuusi, kun edelliset neljä vuotta sijoitus on ollut viides. Lehdistönvapausindeksiä julkaisee kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF).
Sijoitus on Suomen huonoin, ja pitkään Suomi oli indeksin ykkösmaa. Listan kärkimaat ovat Norja, Hollanti, Viro, Tanska ja Ruotsi.
Järjestö sanoo tiedotteessaan, että Suomen lehdistönvapauden tila on yhä maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen hyviä.
Maailmanlaajuisesti lehdistönvapautta tukevat oikeudelliset rakenteet ovat heikentyneet. Muutos näkyy järjestön mukaan esimerkiksi tiedon avoimuutta ja saantia koskevassa säätelyssä, mikä koskee myös demokratioita.
”Suomen pudotus oikeudellisen toimintaympäristön indikaattorissa kuvastaa laajempaa globaalia kehitystä, jossa kansallisen turvallisuuden perusteilla oikeutetaan yhä useammin tiedonsaannin rajoittamista”, järjestön pääsihteeri Thibaut Bruttin sanoo tiedotteessa.
Järjestö nostaa tästä esimerkkinä Helsingin Sanomien (HS) Viestikoekeskus-oikeusjutun, jossa kaksi toimittajaa tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja saman rikoksen yrittämisestä. Korkein oikeus ei viime vuonna myöntänyt valituslupaa asiassa. RSF Suomen puheenjohtaja Kaius Niemi oli jutun julkaisuaikana 2017 HS:n vastaava päätoimittaja.
Järjestön mukaan medioiden epävakaa talous on uhka lehdistönvapaudelle Suomessa ja muualla. Suomessa useissa mediataloissa on viime vuosina irtisanottu toimittajia muutosneuvotteluissa.
Maailmanlaajuisesti lehdistönvapaustilanne on järjestön mukaan synkempi kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi Venäjän sija on 172, kun vapautta mitataan 180 maassa.
”Toimittajat, jotka haluavat jatkaa työtään painostuksesta vapaana, on ajettu maanpakoon. Erityisen huolestuttavaa on se, että Venäjä ei pysähdy rajojensa taakse, vaan se jatkaa toimittajien oikeudellista vainoa myös ulkomailla”, tiedotteessa kirjoitetaan.
Järjestö on mitannut lehdistönvapautta 2000-luvun alusta.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat