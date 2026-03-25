Ukraina iski taas Suomenlahden satamaan, vahinkoja myös ViipurissaUkraina teki viime yönä suuren droonihyökkäyksen Venäjälle. Laukansuun satamassa sammutetaan tulipaloa. Sen kautta kulkee yleensä lannoitteita ja öljyä.
Venäjällä Laukaansuun satamassa Suomenlahden rannalla sammutetaan Ukrainan ilmahyökkäyksen aikaansaamaa tulipaloa.
Leningradin alueen kuvernöörin Aleksandr Drozdenkon mukaan Laukaansuun tulipalo on saatu hallintaan eikä se ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Kuvernööri ei tarkentanut, mihin osaan tai osiin satamasta hyökkäys osui.
Laukaansuu, josta Venäjällä käytetään nimitystä Ust-Luga, sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä Pietarista Suomenlahden etelärannalla. Se on Venäjälle hyvin tärkeä vientisatama, jonka kautta kulkee muun muassa öljyä, lannoitteita ja hiiltä.
Toissa päivänä kerrottiin, että Ukraina oli hyökännyt Primorskin eli Koiviston öljysatamaan Suomenlahden rannalla.
Primorsk sijaitsee vajaan sadan kilometrin päässä Suomen rajasta. Suomen merivartiosto kertoi tuolloin STT:lle, ettei sillä ole havaintoja mahdollisista öljypäästöistä mereen.
Hyökkäys on saanut aikaan vahinkoja myös Viipurissa, kertoo uutistoimisto Bloomberg.
Yhdysvaltojen välittämät neuvottelut mahdollisesta aselevosta Venäjän ja Ukrainan välillä ovat jumiutuneet täysin Lähi-idän sodan vuoksi.
Ukraina teki viime yönä suuren droonihyökkäyksen Venäjälle. Venäjän viranomaisten mukaan ilmatorjunta pudotti liki 400 droonia.
Belgorodissa Etelä-Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa alueviranomaiset kertoivat Ukrainan hyökkäyksen saaneen aikaan vakavia vahinkoja alueen sähkön- ja vedenjakeluun. Kuvernööri Vjatsheslav Gladkovin mukaan alueelle tehtiin rakettihyökkäys.
Viime viikonloppuna Ukraina lähetti valtuuskunnan Yhdysvaltoihin elvyttämään neuvotteluprosessia, mutta yritys ei ainakaan toistaiseksi ole tuottanut tulosta.
Juttua täydennetty 25.3.26 klo 9.42 ja 9.59.
