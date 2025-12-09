Jättiraportti kirittää vihreitä investointeja: talous kohenee, kuolemat vähenevät ja ruokaa riittää useammille Vaikka kestävyysmurros vaatii alkuinvestointeja, ovat toimimattomuuden taloudelliset kustannukset YK:n raportin mukaan paljon korkeammat ja muutoksen pitkän aikavälin tuotto selvä.

Raportin mukaan ilmastoystävällisillä investoinneilla voitaisiin tulevina vuosikymmeninä muun muassa lisätä maailman bruttokansantuotetta. LEHTIKUVA / Emmi Korhonen.

Ilmastonmuutos, biodiversiteetin katoaminen sekä maaperän köyhtyminen, aavikoituminen ja saastuminen ovat aiheuttaneet jo suurta vahinkoa planeetalle ja mittavia taloudellisia kustannuksia, selviää tuoreesta YK:n raportista.

Raportissa esitetään, että ilmastoystävällisillä investoinneilla voitaisiin tulevina vuosikymmeninä lisätä maailman bruttokansantuotetta, välttää miljoonia kuolemantapauksia ja nostaa satoja miljoonia ihmisiä nälästä ja köyhyydestä.

Raportin mukaan vaadittavat toimet edellyttäisivät koko yhteiskunnan läpäiseviä perustavanlaatuisia muutoksia.

Suomen ympäristökeskus (Syke) kertoo, että muutoksia esitetään ensisijaisesti talouden järjestelmiin laaja-alaisten hyötyjen saavuttamiseksi. Ne vuorostaan mahdollistavat tarvittavat muutokset materiaali-, energia- ja ruokajärjestelmissä, kuten siirtymän kiertotalouteen, hiilestä irtautumisen, kestävän maatalouden ja luonnon ennallistamisen.

Vaikka kestävyysmurros vaatii alkuinvestointeja, ovat toimimattomuuden taloudelliset kustannukset raportin mukaan paljon korkeammat ja muutoksen pitkän aikavälin tuotto selvä.

Raportin osaksi suunniteltu yhteenveto vesittyi riitaan fossiilisista polttoaineista.

Maailman ympäristön tilan raportti ja tiekartta päättäjille (GEO-7) on tähän mennessä kattavin maailman ympäristön tilasta laadittu tieteellinen raportti.

Uutistoimisto AFP:n näkemän kokouspöytäkirjan mukaan raportin osaksi suunniteltu yhteenveto kuitenkin vesittyi riitaan fossiilisista polttoaineista. Lokakuussa pidetyssä kokouksessa, jossa yhteenveto oli tarkoitus hyväksyä, öljyntuottajat Saudi-Arabia ja Yhdysvallat vastustivat viittauksia fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumiseen.

YK:n ympäristöohjelman (Unep) mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun maailman ympäristön tila -raporttiin ei onnistuttu saamaan poliittisesti neuvoteltua yhteenvetoa.

Yhteenvedon puuttuminen heijastelee samaa trendiä, mikä nähtiin marraskuussa YK:n ilmastokokouksessa Brasiliassa. Tuolloinkaan ei saavutettu toivottua, selkeämpää kannanottoa fossiilisista polttoaineista luopumisesta.

Syken mukaan tuore raportti paljastaa karun todellisuuden, mutta antaa myös toivon pilkahduksia.

”Raportti osoittaa, että muutos on mahdollinen, jos yhdistämme voimamme ja toimimme rohkeasti ja nopeasti”, Syke kertoo julkaisussaan.

Ajankohtaisen tilannekuvan lisäksi maailman ympäristön tila -raportin on tarkoitus tarjota ratkaisuja ja tiekartta maailmanlaajuisten kriisien, kuten ilmastonmuutoksen, selättämiseksi.

Raportin kokoamiseen on osallistunut 287 monitieteistä tutkijaa 82 maasta. Se julkaistaan noin viiden vuoden välein.