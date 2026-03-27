Jäältä pelastettu kuutti kerää nyt painoa Korkeasaaressa – kalamössöä letkuruokinnalla Loukkaantuneen kuutin haavat ovat parantumassa. Kevään aikana sen täytyy oppia kalastamaan itsenäisesti ennen kuin sen voi palauttaa luontoon.

Porkkalanniemen saaristosta pelastettu kuutti kuvattuna Korkeasaaressa 16.3. Kuva: Annika Sorjonen / Korkeasaari Zoo

Suomenlahden merivartiosto pelasti lauantaina 14.3. loukkaantuneen harmaahylkeen kuutin jäältä Porkkalanniemen saaristosta Rönnskärin eteläpuolelta. Kuutti kuljetettiin Korkeasaaren villieläinsairaalaan.

Mari Lehmonen Korkeasaaren viestinnästä kertoo, että kuutin toipuminen näyttää hyvältä.

Kuutin saapuessa sairaalaan sen kyljessä oli kaksi selkeästi erottuvaa haavaa, jotka olivat tulehtuneet.

”Nyt haavat ovat lähteneet parantumaan”, Lehmonen kertoo.

Kuutti oli saapumishetkellä noin kahden viikon ikäinen ja painoi 22 kiloa. Hylkeet imettävät poikasiaan noin kolme viikkoa, ja maito on erittäin rasvapitoista.

Painon perusteella kuutin alkutaival oli sujunut hyvin, mutta sen jälkeen se oli ilmeisesti loukkaantunut ja joutunut eroon emostaan.

Emonmaidonkorviketta ei ole sairaalassa annettu, sillä kuutit eivät yleensä ole sitä mielellään juoneet.

”Sille on annettu kalamössöä letkuruokinnalla”, Lehmonen kertoo.

Kuutin hoitotilaan on tuotu lasten kahluuallas, jossa se voi harjoitella uintia ja kalastusta. Toistaiseksi kuutti ei ole mennyt altaaseen.

Kuutteja hoidetaan villieläinsairaalassa siihen asti, kunnes ne osaavat itse pyydystää elävää kalaa ja painoa on noin 30 kiloa.

Harmaahylkeen kuutteja hoidetaan Korkeasaaressa lähes vuosittain. Enimmillään hoidossa on ollut yhdeksän kuuttia. Viime vuonna niitä oli kolme.

”Kerran 15 vuoden aikana hoidossa on ollut itämerennorppa, joka tuotiin hoitoon länsirannikolta”, Lehmonen kertoo.

Tavallisesti poikasia joutuu pulaan maalis–huhtikuun vaihteessa. Nyt vuoden ensimmäinen, Rönnskäriltä löydetty kuutti tuli hoidettavaksi poikkeuksellisen aikaisin.

Kuutteja hoidetaan villieläinsairaalassa siihen asti, kunnes ne osaavat itse pyydystää elävää kalaa ja painoa on noin 30 kiloa. Yleensä ne palautetaan luontoon touko–kesäkuussa.

Korkeasaaren eläinlääkäri Sanna Sainmaa muistuttaa Korkeasaaren videolla, että suinkaan aina jäällä makoileva kuutti ei tarvitse apua. Ennen pelastamisyrityksiä sitä kannattaa tarkkailla kiikareiden avulla esimerkiksi vuorokauden ajan.