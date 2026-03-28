Kellot siirretään ensi yönä kesäaikaan Kelloja siirretään kaikissa EU-maissa samaan aikaan.

Kelloja siirretään kohti kesää eli tunti eteenpäin.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä siirrytään kesäaikaan. Kelloja siirretään tunti eteenpäin 29.3. kello kolmelta.

Kelloja siirretään kaikissa EU:n jäsenmaissa samaan aikaan. Suomessa on noudatettu kesä- ja talviaikaa vuodesta 1981 lähtien.

Euroopan komissio ehdotti jo vuonna 2018, että kellojen siirrosta luovuttaisiin ja kesäaikadirektiivi kumottaisiin.

Mikään EU: jäsenvaltio ei kuitenkaan voi luopua kellojen siirrosta kansallisella päätöksellä ennen kuin kesäaikadirektiivi on kumottu. Siitä päättävät EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti yhdessä.

Euroopan parlamentti äänesti keväällä 2019 kellojen siirron lopettamisen puolesta. Ehdotus odottaa edelleen että kaikki jäsenmaat muodostaisivat asiasta kantansa. Suomi kannattaa kellojen siirrosta luopumista.

Kestävästä liikenteestä ja matkailusta vastaava komissaari Apóstolos Tzitzikostas käynnisti helmikuussa 2026 arviointityön, jossa selvitetään kellojen siirron EU-laajuisia vaikutuksia. Selvitys on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämän jälkeen komissio arvioi jatkotoimia.