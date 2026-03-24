Uutiset | Talous STT

Ähtärin kaupungin kahdeksaa luottamushenkilöä vastaan on nostettu syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä ja yhtä virkamiestä vastaan törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, kertoo Syyttäjälaitos.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet joulukuun 2018 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana Ähtärissä.

Syytetyt ovat kiistäneet ylittäneensä toimivaltaansa päätöksenteossa tai muutoinkaan syyllistyneensä rikokseen.

Pohjanmaan poliisi tutki Ähtärin kaupungin ja sen läheisyhtiöiden välisiä lainajärjestelyjä ja vakuuksien myöntämistä vuosina 2018–2020.

Esitutkinta alkoi helmikuussa 2025 poliisille tehtyjen tutkintapyyntöjen perusteella.

Poliisi tiedotti marraskuussa, että esitutkinnassa on selvitetty Ähtärin entisten ja nykyisten päättävien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden päätöksenteon toimivaltuuksia ja menettelyjä.

Poliisin tutkinnanjohtaja vahvisti tuolloin STT:lle, että läheisyhtiöillä tarkoitetaan Ähtärin eläinpuistoon liittyviä yhtiöitä.

Hän ei nimennyt yksittäisiä yhtiöitä, mutta esimerkiksi MTV:n uutiset on kertonut, että kyse oli ainakin Ähtärin eläinpuistosta ja sen tytäryhtiöistä Hotelli Mesikämmenestä ja Snowpanda Resort Ähtäri Zoosta.

Ähtärin eläinpuisto ja sen yhteydessä toiminut Hotelli Mesikämmen hakeutuivat konkurssiin viime syksynä. Pandataloa hallinnoinut Snowpanda Resort Ähtäri Zoo hakeutui konkurssiin jo toissa vuonna.

Syytteitä käsitellään myöhemmin Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.