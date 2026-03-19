Raakaöljyn hinta jälleen nousussa – yön iskut energiainfrastruktuuriin heijastuvat markkinoihin Trump sanoo Israelin olleen Iranin kaasulaitokseen kohdistuneen iskun takana.

Öljyn hintaa on heiluttanut viimeiset parisen viikkoa Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Irania vastaan. AFP/LEHTIKUVA.

Raakaöljyn hinta on ollut nousussa sen jälkeen, kun Iranissa ja Qatarissa tehtiin iskuja energiainfrastruktuuriin.

Suomen aikaa torstain vastaisena yönä viitelaatu Brentin barrelihinta on ollut koholla useita prosentteja ja käynyt korkeimmillaan vajaassa 113 dollarissa.

Pohjois-Amerikan WTI-laatu puolestaan hipoi yöllä sadan dollarin rajapyykkiä ja on sen jälkeen pyörinyt 97–99 dollarin tuntumassa.

Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat keskiviikkona laskussa. Teollisuusindeksi Dow Jones, laaja-alainen S&P 500-indeksi sekä teknologiapainotteinen Nasdaq olivat kukin yli prosentin pakkasella.

Lähi-idän sota on lähes pysäyttänyt meriliikenteen Hormuzinsalmen läpi ja lähettänyt öljyn ja maakaasun hinnat kovaan nousuun. Hormuzinsalmen kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.

Iranin iskut sytyttivät keskiviikkoiltana tuleen Qatarin merkittävimmän kaasulaitoksen maan pohjoisrannikolla, kertoi Qatarin sisäministeriö. QatarEnergyn mukaan iskut aiheuttivat laajoja vaurioita, mutta palo saatiin hallintaan melko nopeasti.

Iran oli sanonut aiemmin keskiviikkona, että Yhdysvallat ja Israel olivat iskeneet Iranin tärkeään kaasulaitokseen Persianlahdella. Tämän jälkeen Iran oli sanonut iskevänsä kostoksi Yhdysvaltojen liittolaisten kaasulaitoksiin Persianlahden alueella. Iskut Iranin kaasulaitokseen aiheuttivat niin ikään tulipalon.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Suomen aikaa torstain vastaisena yönä, että Iranin kaasulaitokseen tehdyn iskun takana oli ollut Israel eikä Yhdysvallat ollut tiennyt iskusta mitään.

South Pars/North Dome Gas -kaasukenttä, johon isku kohdistui, on maailman suurin luonnonkaasukenttä. Se sijaitsee Iranin ja Qatarin merirajalla Persianlahdella. Iran saa kentältä noin 70 prosenttia kotimaisesta maakaasusta. Kenttä on tärkeä myös Qatarille, jonka kanssa Iran jakaa varannon.

Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella.