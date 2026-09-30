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Ikinuori MT täyttää tänään 110 vuotta: Luotettavuus on median tärkein valtti ja siitä pidämme kiinni
Kokoomuksen leikkauslista: säästöjä teistä, lomituspalvelusta ja "muun kuin ruoantuotannon" tuista
Yhdeksän miljardin säästöpaketissa on listattu myös monia maaseutua koskevia leikkauksia.
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Uutiset
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Politiikka
30.9.2026
17:00
Hermanni Härkönen
Artikkelin aiheet
Kokoomus
leikkauslista
maataloustuki
lomituspalvelu
tienpito
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