Koneet ja kulkuneuvot

Paloautojen ja ambulanssien vierailut olivat jääneet vesantolaisen päiväkodin lasten mieleen.

”Mutta kun lapset kysyivät, että koska meille tulee työkoneita tänne päiväkodille, niin en osannut heti vastata mitään”, Vesannon kunnan varhaiskasvatusjohtaja Mari Jääskeläinen sanoo.

Sitten lamppu syttyi.

”Tajusin, että täällä maaseudulla monien lasten vanhemmat ovat maa- ja metsätalousalan yrittäjiä, joten koneita löytyy. Kun mainitsin asiasta vanhempainillassa, muutamalla isällä pilkahti heti silmässä. Siitä se homma lähti”, Jääskeläinen kertoo.

”Kun mainitsin asiasta vanhempainillassa, muutamalla isällä pilkahti heti silmässä. Siitä se homma lähti.” Mari Jääskeläinen

Tänään tiistaina päiväkodin takametsässä järjestettiin lasten omat konemessut, jonka pääosassa olivat heidän vanhempiensa työkoneet.

”Oli traktoreita, isoja ja pieniä kaivinkoneita, iso puimuri, mönkijöitä ja moottorikelkkoja sekä moto ja muuta metsäkalustoa”, varhaiskasvatusjohtaja luettelee.

Vesannon päiväkodin takametsässä järjestettiin lasten toiveesta konenäyttely tänään tiistaina.

Eikä siinä kaikki. Lapset nimittäin rakensivat päiväkodin etupihalle ihka oman konenäyttelynsä.

”Lasten konenäyttely koostui leikkikoneista ja polkutraktoreista.”

Viereisen hirsikoulun oppilaat kävivät paikan päällä, kuten myös päivätoiminnan kehitysvammaisten ryhmä.

”Tänne tuli myös eläkkeellä olevia varhaiskasvatuksen ammattilaisia tarjoilemaan kahvia. Myös isovanhempia ja kyläläisiä on vieraillut. Tänään iltapäivällä paikan päällä oli paljon vanhempia, jotka saapuivat hakemaan lapsiaan päiväkodista”, Jääskeläinen kertoo.

”Yhteensä täällä on käynyt satoja ihmisiä, mikä on suuri ihmismäärä alle kahdentuhannen asukkaan kunnassa.”

Mari Jääskeläisen mukaan seuraava tapahtuma on jo suunnitteilla ensi vuodelle.

”Tapahtuma on saanut niin valtavasti myönteistä palautetta, että aiomme tehdä tästä vuosittaisen perinteen.”